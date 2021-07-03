Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Яннис Адетокумбо пропустит шестой матч финала Восточной конференции НБА против «Атланты»

21:13
Теги:

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо пропустит шестой матч серии финала Восточной конференции НБА против «Атланты», сообщает ESPN.

26-летний грек не сможет помочь своей команде из-за травмы левого колена, которую он получил в четвертой игре против «Хукс».

Есть вероятность, что Адетокумбо получит разрешение врачей на участие в седьмой игре, если она потребуется. В случае поражения «Бакс» субботу в Атланте исход серии решится в понедельник в Милуоки.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Украина — Англия: прогноз Александра Мостового на матч Евро-2020
На Украине назвали стоимость оружия для «уничтожения» Крымского моста
Секс при беременности: можно или нельзя, позы, контрацепция
Адвоката нашли убитой в Самаре
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
1
Офсайд