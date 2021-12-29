«Милуоки» обыграл «Орландо», «Майами» выиграл у «Вашингтона»
«Орландо» проиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:127. В других встречах «Майами» обыграл «Вашингтон» (119:112), «Филадельфия» выиграла у «Торонто» (114:109).
НБА
Регулярный чемпионат
«Орландо» — «Милуоки» — 110:127 (24:32, 21:40, 37:25, 28:30)
О: Ф. Вагнер (38), Картер (19 + 10 подборов), Харрис (13).
М: Я. Адетокунбо (28), Миддлтон (21), Портис (19).
«Майами» — «Вашингтон» — 119:112 (38:24, 27:27, 26:22, 28:39)
М: Хирро (32), Робинсон (26), Батлер (25 + 15 передач).
В: Динуидди (24 + 11 передач), Кузма (22), Гэффорд (16 + 11 подборов).
«Торонто» — «Филадельфия» — 109:114 (24:27, 24:28, 33:30, 28:29)
Т: Сиакам (28), Буше (28 + 19 подборов), Трент (19).
Ф: Эмбиид (36 + 11 подборов), Харрис (19 + 12 подборов + 10 передач), Сет Карри (12).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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