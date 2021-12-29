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«Милуоки» обыграл «Орландо», «Майами» выиграл у «Вашингтона»

06:11
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«Орландо» проиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:127. В других встречах «Майами» обыграл «Вашингтон» (119:112), «Филадельфия» выиграла у «Торонто» (114:109).

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Милуоки» — 110:127 (24:32, 21:40, 37:25, 28:30)

О: Ф. Вагнер (38), Картер (19 + 10 подборов), Харрис (13).

М: Я. Адетокунбо (28), Миддлтон (21), Портис (19).

«Майами» — «Вашингтон» — 119:112 (38:24, 27:27, 26:22, 28:39)

М: Хирро (32), Робинсон (26), Батлер (25 + 15 передач).

В: Динуидди (24 + 11 передач), Кузма (22), Гэффорд (16 + 11 подборов).

«Торонто» — «Филадельфия» — 109:114 (24:27, 24:28, 33:30, 28:29)

Т: Сиакам (28), Буше (28 + 19 подборов), Трент (19).

Ф: Эмбиид (36 + 11 подборов), Харрис (19 + 12 подборов + 10 передач), Сет Карри (12).

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Евгений Козинов все материалы автора
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