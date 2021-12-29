Дюрант, Ирвинг и Олдридж покинули карантин

Игроки «Бруклина» Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг и Ламаркус Олдридж покинули коронавирусный протокол НБА. Однако их участие в ближайшем матче против «Филадельфии» остается под вопросом.

Главный тренер команды Стив Нэш отметил, что Ирвингу понадобится пара недель, чтобы набрать форму. Вопрос с Дюрантом и Олдриджем будет решен непосредственно перед игрой.

Ранее на карантине оказались другие баскетболисты «Нетс»: Джеймс Харден, Деандре Бембри, Джевон Картер, Джеймс Джонсон, Пол Миллсэп и Брюс Браун.