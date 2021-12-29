Дюрант, Ирвинг и Олдридж покинули карантин
Игроки «Бруклина» Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг и Ламаркус Олдридж покинули коронавирусный протокол НБА. Однако их участие в ближайшем матче против «Филадельфии» остается под вопросом.
Главный тренер команды Стив Нэш отметил, что Ирвингу понадобится пара недель, чтобы набрать форму. Вопрос с Дюрантом и Олдриджем будет решен непосредственно перед игрой.
Ранее на карантине оказались другие баскетболисты «Нетс»: Джеймс Харден, Деандре Бембри, Джевон Картер, Джеймс Джонсон, Пол Миллсэп и Брюс Браун.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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