Трипл-дабл Леброна принес «Лейкерс» победу над «Хьюстоном»
«Лейкерс» обыграли «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:123. Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл.
В других встречах «Миннесота» проиграла «Нью-Йорку» (88:96), «Нью-Орлеан» выиграл у «Кливленда» (108:104).
НБА
Регулярный чемпионат
«Хьюстон» — «Лейкерс» — 123:132 (35:34, 24:33, 33:30, 31:35)
Х: Грин (24), Портер (22), Вуд (22).
Л: Джеймс (32 + 11 подборов + 11 передач), Монк (25), Уэстбрук (24 + 12 подборов + 10 передач).
«Миннесота» — «Нью-Йорк» — 88:96 (22:29, 19:15, 21:28, 26:24)
М: Бизли (20), Макдэниэлс (18), Науэлл (11).
Н: Робинсон (14 + 18 подборов), Фурнье (13), Рэндл (13 + 15 подборов).
«Нью-Орлеан» — «Кливленд» — 108:104 (20:39, 28:19, 28:25, 32:21)
Н: Джонс (26 + 7 подборов), Грэм (18), Темпл (17).
К: Рубио (27 + 13 подборов), Лав (24), Мобли (22).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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