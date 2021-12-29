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Трипл-дабл Леброна принес «Лейкерс» победу над «Хьюстоном»

07:06
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«Лейкерс» обыграли «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:123. Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл.

В других встречах «Миннесота» проиграла «Нью-Йорку» (88:96), «Нью-Орлеан» выиграл у «Кливленда» (108:104).

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Лейкерс» — 123:132 (35:34, 24:33, 33:30, 31:35)

Х: Грин (24), Портер (22), Вуд (22).

Л: Джеймс (32 + 11 подборов + 11 передач), Монк (25), Уэстбрук (24 + 12 подборов + 10 передач).

«Миннесота» — «Нью-Йорк» — 88:96 (22:29, 19:15, 21:28, 26:24)

М: Бизли (20), Макдэниэлс (18), Науэлл (11).

Н: Робинсон (14 + 18 подборов), Фурнье (13), Рэндл (13 + 15 подборов).

«Нью-Орлеан» — «Кливленд» — 108:104 (20:39, 28:19, 28:25, 32:21)

Н: Джонс (26 + 7 подборов), Грэм (18), Темпл (17).

К: Рубио (27 + 13 подборов), Лав (24), Мобли (22).

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Евгений Козинов все материалы автора
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