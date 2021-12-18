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«Майами» на выезде обыграл «Орландо»

05:18
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«Майами» победил «Орландо» (115:105) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Гэйб Винсент, набравший 27 очков. У хозяев с аналогичным результатом стал Франц Вагнер.

«Майами» занимает пятое место в Восточной конференции. «Орландо» на 14-й позиции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Майами» — 105:115 (22:31, 35:35, 26:27, 22:22)

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Евгений Петров все материалы автора
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