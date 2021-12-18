«Бруклин» подтвердил возвращение Ирвинга в состав
Защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг вернется к тренировкам и будет участвовать в матчах команды, сообщает официальный Twitter клуба. Ранее игрок отказался вакцинироваться от коронавируса.
В заявлении генерального менеджера Шона Маркса указано, что игрок будет тренироваться и играть в тех матчах, где ему разрешено. Согласно законам штата Нью-Йорк, в домашних матчах он выступать не сможет.
Указано, что такое решение клуб принял с учетом все факторов, в том числе травм и отсутствия некоторых игроков из-за нахождения в ковид-протоколе.
29-летний Ирвинг ранее был отстранен от всех игр и тренировок за отказ от вакцинации.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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