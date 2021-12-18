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«Бруклин» подтвердил возвращение Ирвинга в состав

03:55
Кайри Ирвинг. Фото Twitter
Кайри Ирвинг. Фото Twitter
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Защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг вернется к тренировкам и будет участвовать в матчах команды, сообщает официальный Twitter клуба. Ранее игрок отказался вакцинироваться от коронавируса.

В заявлении генерального менеджера Шона Маркса указано, что игрок будет тренироваться и играть в тех матчах, где ему разрешено. Согласно законам штата Нью-Йорк, в домашних матчах он выступать не сможет.

Указано, что такое решение клуб принял с учетом все факторов, в том числе травм и отсутствия некоторых игроков из-за нахождения в ковид-протоколе.

29-летний Ирвинг ранее был отстранен от всех игр и тренировок за отказ от вакцинации.

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное