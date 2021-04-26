«Индиана» победила «Орландо»
05:41
«Индиана» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Орландо» со счетом 131:112.
Самым результативным на паркете стал разыгрывающий «Пэйсерс» Малкольм Брогдон, набравший 24 очка.
После этого матча «Индиана» с 29 победами занимает девятое место в Восточной конференции, «Орландо» с 18 победами — на 14-й строчке на Востоке.
НБА
Регулярный сезон
«Орландо» — «Индиана» — 112:131 (25:36, 32:26, 20:41, 35:28)
26 апреля.
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