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37 очков Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Сакраменто»

07:30
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«Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Сакраменто» со счетом 117:113.

Самым результативным на паркете стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, который набрал 37 очков.

После этого матча «Голден Стэйт» с 31 победой занимает девятое место в Западной конференции, «Сакраменто» с 24 победами — на 12-й строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Сакраменто» — 117:113 (32:39, 31:26, 31:27, 23:21)

26 апреля.

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