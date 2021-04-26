37 очков Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Сакраменто»
07:30
«Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Сакраменто» со счетом 117:113.
Самым результативным на паркете стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, который набрал 37 очков.
После этого матча «Голден Стэйт» с 31 победой занимает девятое место в Западной конференции, «Сакраменто» с 24 победами — на 12-й строчке.
НБА
Регулярный сезон
«Голден Стэйт» — «Сакраменто» — 117:113 (32:39, 31:26, 31:27, 23:21)
26 апреля.
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