32 очка Богдановича принесли «Атланте» победу над «Милуоки»

«Атланта» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Милуоки» со счетом 111:104.

Самым результативным на паркете стал форвард «Хокс» Богдан Богданович, который набрал 32 очка.

После этого матча «Атланта» с 34 победами занимает четвертое место в Восточной конференции, «Милуоки» с 37 победами — на третьей строчке.

В другом матче игрового дня «Вашингтон» обыграл «Кливленд» — 119:110. Команды занимают 10-е и 13-е места на Востоке.

НБА

Регулярный сезон

«Атланта» — «Милуоки» — 111:104 (26:29, 17:22, 27:27, 41:26)

«Вашингтон» — «Кливленд» — 119:110 (27:32, 36:28, 24:33, 32:17)

26 апреля.