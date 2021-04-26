32 очка Богдановича принесли «Атланте» победу над «Милуоки»
05:06
«Атланта» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Милуоки» со счетом 111:104.
Самым результативным на паркете стал форвард «Хокс» Богдан Богданович, который набрал 32 очка.
После этого матча «Атланта» с 34 победами занимает четвертое место в Восточной конференции, «Милуоки» с 37 победами — на третьей строчке.
В другом матче игрового дня «Вашингтон» обыграл «Кливленд» — 119:110. Команды занимают 10-е и 13-е места на Востоке.
НБА
Регулярный сезон
«Атланта» — «Милуоки» — 111:104 (26:29, 17:22, 27:27, 41:26)
«Вашингтон» — «Кливленд» — 119:110 (27:32, 36:28, 24:33, 32:17)
26 апреля.
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