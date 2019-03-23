"Оклахома" обыграла "Торонто", Уэстбрук оформил трипл-дабл

"Торонто" на своем паркете проиграл "Оклахоме-Сити" в матче регулярного чемпионата НБА (109:116). Свой очередной трипл-дабл в карьере в составе "Тандер" оформил Расселл Уэстбрук.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" - "Клипперс" - 108:110 (40:25, 20:33, 23:34, 25:18)

Клив: Лав (22), Кларксон (20), Сектон (20).

Клип: Галлинари (27), Гилджес-Александер (16), Уильямс (15).

"Нью-Йорк" - "Денвер" - 93:111 (18:37, 24:19, 20:26, 31:29)

Н: Мудиай (21), Нокс (19), Робинсон (16 + 10 подборов).

Д: Йокич (21 + 17 подборов), Мюррей (18), Харрис (14).

"Торонто" - "Оклахома-Сити" - 109:116 (29:22, 29:26, 22:35, 29:33)

Т: Леонард (37), Сиакам (25), Грин (19).

О: Джордж (28), Шредер (26), Грант (19), Уэстбрук (18 + 12 подборов + 13 передач).