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Сегодня, 07:03

«Лейкерс» обыграли «Миннесоту», Дэвис сделал дабл-дабл с 25 подборами

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Лос-Анджелес Лейкерс» дома победили «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:109.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Леброн Джеймс, набравший 29 очков.

Центровой «озерников» Энтони Дэвис сделал дабл-дабл: у баскетболиста 27 очков и 25 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота» — 120:109 (32:28, 37:40, 22:24, 29:17)

Л: Джеймс (29), Дэвис (27 + 25 подборов), Ривз (19)

М: Рид, Эдвардс (оба — 25), Александер-Уокер (15)

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Миннесота Тимбервулвз
Леброн Джеймс
Энтони Дэвис
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