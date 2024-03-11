«Лейкерс» обыграли «Миннесоту», Дэвис сделал дабл-дабл с 25 подборами
«Лос-Анджелес Лейкерс» дома победили «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:109.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Леброн Джеймс, набравший 29 очков.
Центровой «озерников» Энтони Дэвис сделал дабл-дабл: у баскетболиста 27 очков и 25 подборов.
НБА
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота» — 120:109 (32:28, 37:40, 22:24, 29:17)
Л: Джеймс (29), Дэвис (27 + 25 подборов), Ривз (19)
М: Рид, Эдвардс (оба — 25), Александер-Уокер (15)
Новости