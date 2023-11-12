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Сегодня, 22:28

«Нью-Йорк» разгромил «Шарлотт» и одержал третью победу подряд

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Нью-Йорк» обыграл «Шарлотт» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 129:107.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Ламело Болл, набравший 32 очка.

«Нью-Йорк» одержал третью победу подряд и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции НБА. «Шарлотт» идет на 13-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Шарлотт» — 129:107 (32:25, 32:29, 35:25, 30:28)

Н: Барретт (24), Рэндл (23), Брансон (20)

Ш: Болл (32), Ричардс (16), Миллер (11)

БК Нью-Йорк Никс
БК Шарлотт Хорнетс
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