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Сегодня, 01:40

«Бруклин» обыграл «Вашингтон», Бриджес оформил дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Вашингтон» со счетом 102:94.

Самым результативным на паркете стал форвард «Нетс» Микал Бриджес, набравший 27 очков и сделавший 13 подборов.

После этого матча «Бруклин» с 5 победами занимает девятое место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 2 победами — на 14-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Вашингтон» — 102:94 (30:15, 19:26, 29:31, 24:22)

12 ноября. Нью-Джерси. «Barclays Center.

БК Бруклин Нетс
БК Вашингтон Уизардс
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