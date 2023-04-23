«Нью-Йорк» победил «Кливленд» в четвертом матче серии, Брансон набрал 29 очков
«Нью-Йорк» обыграл «Кливленд» дома в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 102:93.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Джален Брансон, набравший 29 очков.
Пятый матч серии состоится 27 апреля. В случае победы «Нью-Йорк» выйдет в полуфинал Восточной конференции.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Восточная конференция
«Нью-Йорк» — «Кливленд» — 102:93 (30:23, 24:22, 19:26, 29:22)
Н: Брансон (29), Барретт (26), Харт (19)
К: Гарланд (23), Аллен, Леверт (оба — 14)
Счет в серии — 3-1
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