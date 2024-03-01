«Милуоки» на выезде переиграл «Шарлотт». Адетокунбо оформил дабл-дабл

«Шарлотт» на своем паркете проиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 99:111. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл и стал самым результативным игроком встречи.

В другом матче «Орландо» дома переиграл «Юту» — 115:107. «Мэджик» одержали вторую победу подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Милуоки» — 99:111 (25:35, 26:35, 23:22, 25:19)

Ш: Миллер (19), Г. Уильямс (16), Сет Карри (13), Бриджес (11).

М: Я. Адетокунбо (24 + 11 подборов), Бизли (19), Лиллард (14), Портис (14 + 10 подборов).

«Орландо» — «Юта» — 115:107 (29:21, 24:30, 27:31, 35:25)

О: Банкеро (29), Саггс (15), М. Вагнер (14 + 10 подборов), Ф. Вагнер (14), Г. Харрис (13).

Ю: Джордж (19), Секстон (19), Коллинз (19 + 10 подборов), Маркканен (18).