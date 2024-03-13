«Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию». Харт оформил трипл-дабл

«Нью-Йорк» на своем паркете обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:79. Атакующий защитник «Никс» Джош Харт стал самым результативным игроком встречи, оформив трипл-дабл.

В других встречах «Мемфис» дома выиграл у «Вашингтона» — 109:97, а «Оклахома-Сити» проиграла «Индиане» — 111:121.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Филадельфия» — 106:79 (26:14, 33:27, 28:20, 19:18)

Н: Харт (20 + 19 подборов + 10 передач), Брансон (20), Дивинченцо (16), Ануноби (14).

Ф: Убре (19), Макси (17), Рид (14).

«Мемфис» — «Вашингтон» — 109:97 (29:21, 38:21, 25:33, 17:22)

М: Джемисон (24), Джексон (19), Ларэвиа (16), Кеннард (13).

В: Кузма (24), Кисперт (22), Авдия (16), Кулибали (11).

«Оклахома-Сити» — «Индиана» — 111:121 (17:22, 29:36, 41:36, 24:27)

О: Гилджес-Александер (30 + 10 подборов), Дорт (18), Холмгрен (15 + 13 подборов), Гидди (15).

И: Тернер (24), Халибертон (18 + 12 передач), Сиакам (18 + 11 подборов), Несмит (15).