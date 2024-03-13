Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:19

«Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию». Харт оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джош Харт.
Фото USA Today Sports

«Нью-Йорк» на своем паркете обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:79. Атакующий защитник «Никс» Джош Харт стал самым результативным игроком встречи, оформив трипл-дабл.

В других встречах «Мемфис» дома выиграл у «Вашингтона» — 109:97, а «Оклахома-Сити» проиграла «Индиане» — 111:121.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Филадельфия» — 106:79 (26:14, 33:27, 28:20, 19:18)

Н: Харт (20 + 19 подборов + 10 передач), Брансон (20), Дивинченцо (16), Ануноби (14).

Ф: Убре (19), Макси (17), Рид (14).

«Мемфис» — «Вашингтон» — 109:97 (29:21, 38:21, 25:33, 17:22)

М: Джемисон (24), Джексон (19), Ларэвиа (16), Кеннард (13).

В: Кузма (24), Кисперт (22), Авдия (16), Кулибали (11).

«Оклахома-Сити» — «Индиана» — 111:121 (17:22, 29:36, 41:36, 24:27)

О: Гилджес-Александер (30 + 10 подборов), Дорт (18), Холмгрен (15 + 13 подборов), Гидди (15).

И: Тернер (24), Халибертон (18 + 12 передач), Сиакам (18 + 11 подборов), Несмит (15).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Индиана Пэйсерс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Нью-Йорк Никс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Оклахома-Сити Тандер
1
0
Читайте также
Форвард «Трактора» Робинсон подвел итоги серии с «Салаватом Юлаевым»
Лыжницу из Франции дисквалифицировали за фтор после победы в марафоне
Путин назвал фантазиями планы генералов ФРГ ударить по Крымскому мосту
В России зафиксирован резкий рост спроса на внутренний туризм
Антонов заявил о неизбежном уничтожении оружия США на Украине
FT указала на потерю Британией торговой ценности из-за Brexit
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: ФИБА и НБА обсуждают создание европейского клубного турнира

«Юта» дома проиграла «Бостону». Тейтум набрал 38 очков
Новости
RSS RSS
Все новости