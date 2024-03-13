«Юта» дома проиграла «Бостону». Тейтум набрал 38 очков

«Юта» на своем паркете проиграла «Бостону» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:123. «Селтикс» одержали третью победу подряд, «Джаз» потерпели третье поражение кряду.

В другой встрече «Хьюстон» на выезде выиграл у «Сан-Антонио» — 103:101. Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — 13 очков и 10 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Хьюстон» — 101:103 (30:24, 17:20, 25:32, 29:27)

С: Джонс (24), Сохан (21), Вембаньяма (13 + 10 подборов).

Х: Ванвлит (21), Грин (16), Смит (15), Брукс (14).

«Юта» — «Бостон» — 107:123 (33:44, 24:28, 34:26, 16:25)

Ю: Джордж (26), Кларксон (21), Секстон (20).

Б: Тейтум (38), Уайт (24), Холидэй (16), Хаузер (14).