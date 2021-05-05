«Нью-Йорк» договорился о 4-летнем контракте с аргентинским защитником

Аргентинский разыгрывающий «Басконии» Лука Вильдоса договорился с «Нью-Йорком» о 4-летнем контракте на 13,6 миллиона долларов, сообщает ESPN.

«Баскония» получит выкуп в размере 2 млн. Контракт Вильдосы с «Никс» будет гарантирован до конца сезона-20/21.

Один из лучших плеймейкеров Европы прилетит в Нью-Йорк и присоединится к команде, как только пройдет все этапы иммиграционного процесса, медицинские обследования и карантин. Точные сроки прибытия игрока неизвестны.

«Никс» планируют задействовать Вильдосу уже в этом сезоне.