«Сакраменто» не хочет увольнять главного тренера из-за высокой суммы неустойки

«Сакраменто» не может принять решение об увольнении главного тренера Люка Уолтона. Разрыв контракта с ним серьезно ударит по финансовому положению клуба, сообщает The Athletic.

За следующие два сезона «Кингз» должны 41-летнему специалисту 11,5 миллиона долларов. При этом по контракту клуб не имеет права растянуть выплаты на несколько лет в случае увольнения Люка — «Сакраменто» должен будет выплатить сумму по первоначальному графику.

Из-за пандемии «Кингз» потеряли около 100 млн долларов, и клуб сейчас с особой осторожностью подходит к финансовым вопросам.

Уолтон возглавил «Сакраменто» в 2019 году. В данный момент «Кингз» занимают 12-е место в Западной конференции (28-37).