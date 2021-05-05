Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты WNBA
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Сакраменто» не хочет увольнять главного тренера из-за высокой суммы неустойки

5 мая 2021, 23:38
Теги:

«Сакраменто» не может принять решение об увольнении главного тренера Люка Уолтона. Разрыв контракта с ним серьезно ударит по финансовому положению клуба, сообщает The Athletic.

За следующие два сезона «Кингз» должны 41-летнему специалисту 11,5 миллиона долларов. При этом по контракту клуб не имеет права растянуть выплаты на несколько лет в случае увольнения Люка — «Сакраменто» должен будет выплатить сумму по первоначальному графику.

Из-за пандемии «Кингз» потеряли около 100 млн долларов, и клуб сейчас с особой осторожностью подходит к финансовым вопросам.

Уолтон возглавил «Сакраменто» в 2019 году. В данный момент «Кингз» занимают 12-е место в Западной конференции (28-37).

Читайте также

Юниорский ЧМ-2021, 1/2 финала: расписание и результаты матчей, Россия — Финляндия
Газизов: «Мы голосовали не против «Оренбурга», а за спортивный принцип»
Фьюри: «Я — величайший боксер всех времен. На это есть несколько причин»
Стала известна зарплата Жозе Моуринью в «Роме»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд