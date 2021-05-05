Главный тренер «Портленда» может быть отправлен в отставку
16:32
Главный тренер «Портленда» Терри Стоттс может быть отправлен в отставку в ближайшее время, сообщает The Athletic.
Помимо требований руководства, Стоттс больше не пользуется той поддержкой игроков, на которую мог рассчитывать ранее.
В девятом сезоне под руководством Стоттса «Блэйзерс» занимают 7-е место в Западной конференции с балансом побед 36-29, а также могут восьмой раз кряду выйти в решающую стадию. За это время они всего раз добирались до финала конференции.
Действующий контракт 63-летнего главного тренера рассчитан до межсезонья-2022.
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