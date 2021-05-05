Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты WNBA
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Главный тренер «Портленда» может быть отправлен в отставку

16:32
Теги:

Главный тренер «Портленда» Терри Стоттс может быть отправлен в отставку в ближайшее время, сообщает The Athletic.

Помимо требований руководства, Стоттс больше не пользуется той поддержкой игроков, на которую мог рассчитывать ранее.

В девятом сезоне под руководством Стоттса «Блэйзерс» занимают 7-е место в Западной конференции с балансом побед 36-29, а также могут восьмой раз кряду выйти в решающую стадию. За это время они всего раз добирались до финала конференции.

Действующий контракт 63-летнего главного тренера рассчитан до межсезонья-2022.

Читайте также

Мутант на лыжне. У этого спортсмена-оленевода допинг был в крови
Женщины-одиночницы сменят название во имя гендерного равенства. Как ISU хочет поменять правила фигурного катания?
Свежие инсайды КХЛ. Почему все бегут из «Авангарда» и «Ак Барса»? Кого «Динамо» нашло в тройку к Шипачеву?
Жена хавбека «Зенита» Ерохина критикует Семака и разбирается в футболе. Как она выглядит

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд