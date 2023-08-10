Новицки — о Зале славы баскетбола: «Это все еще кажется чем-то нереальным»

Бывший баскетболист Дирк Новицки поделился ожиданиями от церемонии включения в Зал Славы баскетбола.

«Это все еще кажется чем-то нереальным. Я очень рад, но в то же время, конечно, немного волнуюсь и нервничаю перед этими выходными. Мы только что вернулись из путешествия в прошлые выходные. Это была пара напряженных дней, и завтра я уже собираюсь в зал. Жду не дождусь церемонии. Это будут захватывающие выходные: множество друзей и родственников прилетят со всего мира. Так что мы с нетерпением ждем отличного времяпрепровождения», — приводит слова Новицки Sports Illustrated.

Новицки выступал за «Даллас» с 1998 по 2019 год. В 2011 году он становился чемпионом НБА в составе «Маверикс», тогда в финале плей-офф команда победила «Майами», за который играл Леброн Джеймс.

Церемония включения новых членов в Зал славы НБА состоится 12 августа в Спрингфилде. На почетное звание также претендуют Дуэйн Уэйд, Пау Газоль и тренер Грегг Попович.