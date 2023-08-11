Леброн Джеймс поздравил Дуэйна Уэйда с включением в Зал славы НБА

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил бывшего одноклубника Дуэйна Уэйда с включением в Зал славы НБА.

В апреле экс-игрок «Майами» вместе с Пау Газолем, Тони Паркером и Дирком Новицки были объявлены новыми членами Зала славы.

«Так точно! Фанаты «Майами», дайте знать о себе! Стоячие овации! Поздравляю, Дуэйн! Люблю тебя, брат», — написал Джеймс в соцсети.

Церемония введения игроков в Зал славы состоится 12 августа в Спрингфилде (штат Массачусетс, США).