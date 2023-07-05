НБА введет правила о симуляциях во время Летней лиги

НБА опробует новые правила, которые будут касаться наказаний за симуляции, сообщила пресс-служба лиги. Они будут введены на временной основе в матчах Летних лиг НБА в 2023 году.

В таких турнирах команды наигрывают задрафтованных игроков и тех, кто находится в клубе на просмотре.

Во время матчей будут действовать следующие нововведения:

- Если судья зафиксировал симуляцию, противоположная команда исполняет один штрафной бросок и сохраняет владение мячом.

— Игрок, у которого была зафиксирована симуляция, получает технический фол, который не засчитывается как персональный фол и не приводит к удалению.

— Судьи не обязаны останавливать игру, чтобы зафиксировать симуляцию. Они могут дождаться следующей возможности, чтобы остановить игру.

Летняя лига пройдет в Лас-Вегасе с 7 по 17 июля.