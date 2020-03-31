НБА устроит турнир среди игроков по NBA 2K20

НБА планирует запустить турнир среди игроков по NBA 2K20, сообщает Yahoo! Sports. Сезон приостановлен на неопределенный срок после обнаружения коронавируса у центрового «Юты» Руди Гобера.

Предполагается, что каждая из 30 команд выставит по одному человеку. Ожидается, что это будут звездные игроки. Трансляция пройдет на ESPN. Старт турнира намечен на пятницу. Канал заинтересован в том, чтобы заполнить промежуток в эфире, связанный с отсутствием матчей.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 775 306 человек. Умерших — 37 083, выздоровевших — 164 435. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.