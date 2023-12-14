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НБА решила дисквалифицировать форварда «Голден Стэйт» Грина на неопределенный срок

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Дрэймонд Грин.
Фото USA Today Sports

НБА приняла решение дисквалифицировать форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина на неопределенный срок, сообщает журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.

13 декабря Грин был удален в матче регулярного чемпионата против «Финикса» (116:119). В середине третьей четверти 33-летний американец ударил соперника Юсуфа Нуркича с разворота кулаком в челюсть.

Это не первый подобный случай для Грина в сезоне-2023/24. 16 ноября НБА дисквалифицировала игрока на 5 матчей за то, что он схватил за шею центрового Руди Гобера во время потасовки во встрече с «Миннесотой».

Дрэймонд Грин провел всю карьеру в «Голден Стэйт», он выступает за команду с 2012 года. Форвард является четырехкратным чемпионом НБА.

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