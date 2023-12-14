НБА решила дисквалифицировать форварда «Голден Стэйт» Грина на неопределенный срок

НБА приняла решение дисквалифицировать форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина на неопределенный срок, сообщает журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.

13 декабря Грин был удален в матче регулярного чемпионата против «Финикса» (116:119). В середине третьей четверти 33-летний американец ударил соперника Юсуфа Нуркича с разворота кулаком в челюсть.

Это не первый подобный случай для Грина в сезоне-2023/24. 16 ноября НБА дисквалифицировала игрока на 5 матчей за то, что он схватил за шею центрового Руди Гобера во время потасовки во встрече с «Миннесотой».

Дрэймонд Грин провел всю карьеру в «Голден Стэйт», он выступает за команду с 2012 года. Форвард является четырехкратным чемпионом НБА.