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Сегодня, 10:13

Грин ударом в челюсть отправил Нуркича в нокдаун в матче «Финикс» — «Голден Стэйт»

Руслан Минаев
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Дрэймонд Грин.
Фото USA Today Sports

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин был удален в матче с «Финиксом» (116:119) в регулярном чемпионате НБА.

В середине третьей четверти Грин пытался избавиться от опеки центрового «Санс» Юсуфа Нуркича и ударил боснийца с разворота в челюсть. Центровой после этого упал на паркет, а арбитры после просмотра видеоповтора приняли решение удалить Грина.

Грин успел провести в игре 17 минут, набрав 2 очка, 2 подбора и 2 передачи. Нуркич завершил матч с показателями — 17 очков, 13 подборов и 7 передач.

16 ноября НБА дисквалифицировала Грина на 5 матчей после игры с «Миннесотой», в ходе которой он был удален за то, что душил центрового «Тимбервулвз» Руди Гобера.

НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Финикс Санс
Дрэймонд Грин
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