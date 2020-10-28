НБА разослала командам протокол оформления игр во время сезона-2020/21
21:17
НБА разослала 30 командам лиги протокол оформления игр во время сезона-2020/21 в условиях ограниченного количества или полного отсутствия зрителей, сообщает ESPN.
Командам необходимо обеспечить:
— Улучшенное театральное освещение;
— Шум трибун, звуковые эффекты NBA 2K, предварительно записанное скандироване болельщиков;
— Возможность выступления артистов.
НБА уже использовало предварительно записанные звуки, скандирование и звуковые эффекты NBA 2K во время рестарта прошлого сезона в Орландо.
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