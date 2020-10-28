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НБА разослала командам протокол оформления игр во время сезона-2020/21

21:17

НБА разослала 30 командам лиги протокол оформления игр во время сезона-2020/21 в условиях ограниченного количества или полного отсутствия зрителей, сообщает ESPN.

Командам необходимо обеспечить:

— Улучшенное театральное освещение;

— Шум трибун, звуковые эффекты NBA 2K, предварительно записанное скандироване болельщиков;

— Возможность выступления артистов.

НБА уже использовало предварительно записанные звуки, скандирование и звуковые эффекты NBA 2K во время рестарта прошлого сезона в Орландо.

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