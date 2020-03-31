НБА планирует доиграть сезон за счет сокращенных серий плей-офф

В случае возобновления сезона-2019/20 НБА рассматривает вопрос о сокращении серии плей-офф с семи до трех матчей, cообщает The New York Post.

При этом владельцы клуба рассчитывают провести полноценный розыгрыш плей-офф с участием 16 команд, сериями из семи матчей, пусть и при пустых трибунах. Cерия из одного матча рассматривается в качестве крайней меры.

Сезон в НБА, как и большинство соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1846 случаев заражения, 16 человек умерли, выздоровело — 76.