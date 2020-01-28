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НБА перенесла матч «Лейкерс» — «Клипперс» из-за гибели Брайнта

02:08
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Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение отложить матч регулярного чемпионата между «Лейкерс» и «Клипперс» в связи со смертью легенды «озерников» Коби Брайанта. Пока неизвестно, на какую дату перенесена встреча. Она должна была состояться 29 января.

Коби Брайанту был 41 год. Он погиб при крушении вертолета. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь.

Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен. Он провел всю карьеру в составе «озерников».

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