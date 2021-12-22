НБА перенесла матч «Чикаго» — «Торонто» из-за коронавируса
НБА перенесла матч регулярного чемпионата «Чикаго» — «Торонто» на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в «Рэпторс», сообщает журналист Шэмс Чарании в Twitter.
«Торонто» не смог набрать необходимое количество игроков для того, чтобы встреча состоялась. Игра должна была пройти в четверг, 23 декабря.
На данный момент семь игроков «Рэпторс» находятся в протоколе НБА по коронавирусу. В составе «Буллз» из-за коронавируса отсутствуют пять игроков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/ShamsCharania/status/1473691614296035336
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