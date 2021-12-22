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НБА перенесла матч «Чикаго» — «Торонто» из-за коронавируса

19:49
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НБА перенесла матч регулярного чемпионата «Чикаго» — «Торонто» на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в «Рэпторс», сообщает журналист Шэмс Чарании в Twitter.

«Торонто» не смог набрать необходимое количество игроков для того, чтобы встреча состоялась. Игра должна была пройти в четверг, 23 декабря.

На данный момент семь игроков «Рэпторс» находятся в протоколе НБА по коронавирусу. В составе «Буллз» из-за коронавируса отсутствуют пять игроков.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/ShamsCharania/status/1473691614296035336

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Карен Саркисян все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное