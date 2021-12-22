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НБА перенесла матч «Портленд» — «Бруклин» из-за коронавируса

18:10
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НБА перенесла матч регулярного чемпионата «Портленд» — «Бруклин» на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в «Нетс», сообщает журналист Эдриан Воджнаровски в Twitter.

Встреча должна была состояться в четверг, 23 декабря.

На данный момент 10 игроков «Нетс» находятся в протоколе НБА по коронавирусу.

Ранее сообщалось, что НБА не планирует приостанавливать сезон, несмотря на новую волну заражений коронавирусом среди команд.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/wojespn/status/1473667786484465668

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Карен Саркисян все материалы автора
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