НБА перенесла матч «Портленд» — «Бруклин» из-за коронавируса
НБА перенесла матч регулярного чемпионата «Портленд» — «Бруклин» на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в «Нетс», сообщает журналист Эдриан Воджнаровски в Twitter.
Встреча должна была состояться в четверг, 23 декабря.
На данный момент 10 игроков «Нетс» находятся в протоколе НБА по коронавирусу.
Ранее сообщалось, что НБА не планирует приостанавливать сезон, несмотря на новую волну заражений коронавирусом среди команд.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю