Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Р§Рњ 2022
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 22:29

НБА оштрафовала тренера «Далласа» Кидда на 25 тысяч долларов

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд получил наказание за свое поведение в матче регулярного чемпионата НБА против «Миннесоты» (106:116). Его оштрафовали на 25 тысяч долларов.

В конце третьей четверти разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич получил второй технический фол за споры с судьей и был удален, что вызвало негодование у Кидда. Тренер выбежал на площадку и стал высказывать недовольство в адрес арбитра, за что также был удален.

«Даллас» после 32 матчей занимает 9-е место в Западной конференции НБА, имея результат 16-16.

БК Даллас Маверикс
Джейсон Кидд
Лука Дончич
0
Читайте также
«Азия для России — дорога в никуда!» Романцев — о Роналду, Мбаппе и сравнении Месси с Марадоной
Тренерский совет ФХР поставил «неудовлетворительно» за работу главного тренера Алексея Жамнова
Раненого в Донецке Рогозина доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону
МИД РФ сообщил об отказе Еревана от участия во встрече по мирному договору с Баку
Врач назвал самый частый вид рака у мужчин
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Керр рассчитывает, что Дюрант сыграет на Олимпиаде-2024
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости