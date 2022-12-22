НБА оштрафовала тренера «Далласа» Кидда на 25 тысяч долларов

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд получил наказание за свое поведение в матче регулярного чемпионата НБА против «Миннесоты» (106:116). Его оштрафовали на 25 тысяч долларов.

В конце третьей четверти разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич получил второй технический фол за споры с судьей и был удален, что вызвало негодование у Кидда. Тренер выбежал на площадку и стал высказывать недовольство в адрес арбитра, за что также был удален.

«Даллас» после 32 матчей занимает 9-е место в Западной конференции НБА, имея результат 16-16.