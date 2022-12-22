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Керр рассчитывает, что Дюрант сыграет на Олимпиаде-2024

Мария Гусева
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Главный тренер сборной США Стив Керр надеется, что форвард «Бруклина» Кевин Дюрант сыграет за американскую команду на Олимпийских играх в 2024 году.

«Было бы неплохо. Дюрант доминировал в сборной США. Как я уже говорил, этот парень просто любит играть в баскетбол, поэтому надеемся, что он решит продолжить играть и за сборную», — цитирует USA Today тренера.

34-летний Дюрант является лучшим бомбардиром в истории сборной США. Он трижды выигрывал олимпийские медали и может стать первым баскетболистом, завоевавшим четыре.

В этом сезоне американский форвард сыграл в 31 матче регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 30,1 очка, делая по 6,6 подбора и 5,3 передачи.

Олимпиада
БК Бруклин Нетс
Сборная США по баскетболу
Кевин Дюрант
Стив Керр
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