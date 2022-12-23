«Нью-Орлеан» обыграл «Сан-Антонио», «Юта» оказалась сильнее «Вашингтона»

«Нью-Орлеан» дома обыграл «Сан-Антонио» (126:117), а «Юта» оказалась сильнее «Вашингтона» (120:112) в матчах регулярного чемпионата НБА.

«Нью-Орлеан» занимает 3-е место в Западной конференции, «Сан-Антонио» идет на 14-й строчке. «Юта» расположилась на 8-й позиции на Западе, «Вашингтон» занимает 8-е место на Востоке

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«Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 126:117 (37:17, 28:29, 29:29, 32:42)

23 декабря. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».

«Юта» — «Вашингтон» — 120:112 (30:27, 30:39, 33:24, 27:22)

23 декабря. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».