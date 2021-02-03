НБА не стала наказывать болельщиков после скандала с Леброном
НБА не стала применять санкции к четырем болельщикам, которых из-за скандала вывели из зала во время матча регулярного чемпионата НБА «Атланта» — «Лейкерс». Об этом сообщил обозреватель ESPN Дейв Макменамин в Twitter. Как отмечается, они избежали запрета на вход на стадион.
Встречу пришлось остановить из-за замечания баскетболиста Леброна Джемса, которое он сделал бизнесмену из «Атланты» Крисe Карлосe по поводу снятой маски. За мужчину вступилась его жена, инстаграм-модель Джулиана, в результате чего началась серьезная словесная перепалка.
Болельщиков, замешанных в конфликте так или иначе, вывели из зала. Леброн после встречи сказал, что не стоило никого выводить, так как на трибунах и так не хватает фанатов.
Девушка, которая ругалась с Леброном, после встречи записала эмоциональное видео и рассказала, что случилось во время встречи, используя ненормативную лексику. Сегодня она извинилась за то, что позволила дать волю своим эмоциям.
There will be no ban forthcoming for the four courtside fans ejected from Monday's Hawks-Lakers game, now that the Atlanta Hawks have conducted an investigation into the incident, a league source tells ESPN— Dave McMenamin (@mcten) February 2, 2021
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