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НБА не стала наказывать болельщиков после скандала с Леброном

09:26

НБА не стала применять санкции к четырем болельщикам, которых из-за скандала вывели из зала во время матча регулярного чемпионата НБА «Атланта» — «Лейкерс». Об этом сообщил обозреватель ESPN Дейв Макменамин в Twitter. Как отмечается, они избежали запрета на вход на стадион.

Встречу пришлось остановить из-за замечания баскетболиста Леброна Джемса, которое он сделал бизнесмену из «Атланты» Крисe Карлосe по поводу снятой маски. За мужчину вступилась его жена, инстаграм-модель Джулиана, в результате чего началась серьезная словесная перепалка.

Болельщиков, замешанных в конфликте так или иначе, вывели из зала. Леброн после встречи сказал, что не стоило никого выводить, так как на трибунах и так не хватает фанатов.

Девушка, которая ругалась с Леброном, после встречи записала эмоциональное видео и рассказала, что случилось во время встречи, используя ненормативную лексику. Сегодня она извинилась за то, что позволила дать волю своим эмоциям.

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