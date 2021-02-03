Оскорбленная Леброном женщина извинилась за нервный срыв

Жительница Атланты Джулиана Карлос, вступившая в публичный конфликт с лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом во время баскетбольного матча, опубликовала в Instagram извинения за свое поведение.

«Я хочу извиниться за то, что потеряла самообладание и сняла маску в пылу конфликта», — написала Карлос, заявив, что всего лишь защищалась, но признав, что напрасно использовала при этом ненормативную лексику. «То, что должно была стать небольшим перебранкой между взрослыми людьми, вышло из-под контроля, — отметила женщина. — У меня сработал естественный инстинкт встать на защиту любимого человека».

Накануне матч между «Атлантой» и «Лейкерс» (99:107) был остановлен на несколько минут в четвертой четверти из-за конфликта Леброна с женщиной, сидящей в первом ряду. Джеймс сделал замечание мужчине, находившемся у площадки без маски. Но жена болельщика набросилась на баскетболиста с оскорблениями и в ответ тоже услышала жесткие комментарии спортсмена.

Женщину удалили из зала, и игра продолжилась. После матча Леброн в соцсетях обозвал Джулиану именем «Карен». На американском сленге «Карен» — белая женщина средних лет, обладающая скверным характером.