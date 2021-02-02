«Сядь и закрой рот, стерва». Что сказал Леброн выгнанной с матча болельщице

Девушка, которую вывели из-за зала после конфликта с баскетболистом «Лейкерс» Леброном Джеймсом, рассказала в Instagram о произошедшем. По ее словам, игрок сам начал цеплять мужа и оскорблять ее.

«Мой муж фанат «Атланты». Смотрит матчи 10 лет. У него там что-то произолшло с Леброном, не у меня. Мне пофиг на Леброна. Короче. Я занималась своими делами, пила напиток, получала удовольствие. А потом Леброн что-то сказал моему мужу. Я увидела это и сказала: «Не разговаривай так с моим мужем». Он на меня так посмотрел и ответил: «Сядь и закрой свой рот, стерва». Я сказала, чтоб он не называл меня так и сам валил отсюда куда хочет. Пусть не разговаривает так с моим мужем. Он продолжал: «Отвали, стерва, иди гуляй». Но я не собираюсь никуда уходить, я заплатила за места. Иди нафиг Леброн».

Ранее сообщалось, что Леброн во время матча с «Атлантой» сделал замечание мужчине, который смотрел баскетбол без маски, за него вступалась его жена, после чего между Джейсом и женщиной произошла перебранка.

Инцидент произошел за 8 минут до конца матча при счете 86:78 в пользу «Лейкерс».