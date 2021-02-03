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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Карри повторил рекорд результативности Чемберлена

13:47
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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри повторил рекорд результативности центрового «Уорриорз» Уилта Чемберлена, сообщила 3 февраля пресс-служба команды.

В матче регулярного чемпионата НБА против «Бостона» (107:111) Карри преодолел отметку в 17 тысяч очков в карьере. 32-летний баскетболист стал вторым игроком «Голден Стэйт» в истории, которому удалось это сделать. Первым является Уилт Чемберлен, на счету которого 17 783 очка в матчах за «Уорриорз».

Всего на счету Карри 17 011 очков. Он был задрафтован «Голден Стэйт» под 7-м номером драфта НБА-2009 и выступает за команду на протяжении 12 лет. 24 января баскетболист вышел на второе место по количеству точных трехочковых в истории НБА.

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