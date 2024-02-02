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Сегодня, 06:10

НБА назвала запасных на Матч звезд-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) в социальных сетях назвала список запасных игроков на Матч звезд-2024.

Восточная конференция: Джейлен Браун («Бостон»), Донован Митчелл («Кливленд»), Бэм Адебайо («Майами»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк»), Паоло Банкеро («Орландо»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк») и Тайриз Макси («Филадельфия»).

Западная конференция: Девин Букер («Финикс»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Кавай Леонард («Клипперс»), Пол Джордж («Клипперс»), Энтони Дэвис («Лейкерс»), Стефен Карри («Голден Стэйт») и Карл-Энтони Таунс («Миннесота»).

Матч звезд НБА-2024 пройдет 18 февраля на домашней арене «Индианы» — «Гейнбридж Филдхаус».

Яннис Адетокунбо. НБА назвала стартовые пятерки на Матч звезд-2024
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БК Бостон Селтикс
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Кливленд Кавальерс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Майами Хит
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Нью-Йорк Никс
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