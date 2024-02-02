НБА назвала запасных на Матч звезд-2024
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) в социальных сетях назвала список запасных игроков на Матч звезд-2024.
Восточная конференция: Джейлен Браун («Бостон»), Донован Митчелл («Кливленд»), Бэм Адебайо («Майами»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк»), Паоло Банкеро («Орландо»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк») и Тайриз Макси («Филадельфия»).
Западная конференция: Девин Букер («Финикс»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Кавай Леонард («Клипперс»), Пол Джордж («Клипперс»), Энтони Дэвис («Лейкерс»), Стефен Карри («Голден Стэйт») и Карл-Энтони Таунс («Миннесота»).
Матч звезд НБА-2024 пройдет 18 февраля на домашней арене «Индианы» — «Гейнбридж Филдхаус».
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