«Бостон» на своем паркете проиграл «Лейкерс». Джеймс и Дэвис пропустили матч

«Лейкерс» на выезде переиграли «Бостон» (114:105) в матче регулярного чемпионата НБА, а «Нью-Йорк» обыграл «Индиану» (109:105) и продлил победную серию до 9 матчей.

«Селтикс» продолжают лидировать в Восточной конференции — 37-12, «Никс» занимают 3-е место (32-17), «Пэйсерс» располагаются на 6-й позиции (27-22), «Лейкерс» идут на 9-й строчке в Западной конференции — 25-25.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Лейкерс» — 105:114 (25:28, 21:32, 32:28, 27:26)

Б: Тейтум (23), Порзингис (17), Хаузер (17).

Л: Ривз (32), Расселл (16 + 14 передач), Хэйс (16 + 11 подборов), Хатимура (15).

«Нью-Йорк» — «Индиана» — 109:105 (26:36, 25:22, 28:26, 30:21)

Н: Брансон (40), Дивинченцо (20), Макбрайд (16), Ачиува (12 + 15 подборов), Хартенштайн (12 + 17 подборов).

И: Смит (22), Несмит (17), Сиакам (16), Халибертон (15), Топпин (12).