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Сегодня, 06:26

«Кливленд» обыграл «Мемфис» и продлил победную серию

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Мемфис» на своем паркете проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:108. «Кавальерс» одержали четвертую победу подряд.

Форвард хозяев Джарен Джексон и атакующий защитник гостей Донован Митчелл набрали по 25 очков.

«Кливленд» с результатом 30-16 занимает 4-е место в Восточной конференции. «Мемфис» идет на 13-й строчке в Западной конференции — 18-30.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Кливленд» — 101:108 (27:27, 31:24, 22:30, 21:27)

М: Джарен Джексон (25), Альдама (18), В. Уильямс (17).

К: Митчелл (25), Леверт (16), Аллен (14 + 10 подборов), Струс (11 + 10 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Кливленд Кавальерс
БК Мемфис Гриззлиз
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