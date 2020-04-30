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НБА может доиграть сезон в «Диснейуорлде» в Орландо

13:50

НБА рассматривает вариант, при котором сезон-2019/20 будет доигран во «Всемирном центре отдыха Уолта Диснея» в Орландо, который более известен как «Диснейуорлд», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По информации источника, лига рассматривает возможность проведения матчей в центре, однако отмечается, что есть и другие варианты.

Сезон-2019/20 в НБА приостановлен из-за коронавируса. По последним данным Worldometers, в США зарегистрировано 1 064 572 случая коронавируса. Зафиксировано 61 669 летальных исходов, выздоровели 147 411 человек.

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