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НБА и Профсоюз игроков договорились об условиях расторжения коллективного договора

18:30

Национальная баскетбольная лига и Профсоюз игроков договорились об условиях возможного расторжения коллективного соглашения, сообщает в Twitter инсайдер Эдриан Войнаровски.

Стороны могут в одностороннем порядке расторгнуть соглашение после окончания нынешнего или следующего сезона.

В предстоящем сезоне каждая команда сыграет по 72 игры в рамках регулярного сезона. Потолок заработной платы составит 109,1 миллиона долларов, а уровень налогов — 132,6 миллиона долларов.

Рынок свободных агентов будет открыт с 20 ноября, команды смогут подписывать контракты с 22 ноября.

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