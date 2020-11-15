НБА и Профсоюз игроков договорились об условиях расторжения коллективного договора

Национальная баскетбольная лига и Профсоюз игроков договорились об условиях возможного расторжения коллективного соглашения, сообщает в Twitter инсайдер Эдриан Войнаровски.

Стороны могут в одностороннем порядке расторгнуть соглашение после окончания нынешнего или следующего сезона.

В предстоящем сезоне каждая команда сыграет по 72 игры в рамках регулярного сезона. Потолок заработной платы составит 109,1 миллиона долларов, а уровень налогов — 132,6 миллиона долларов.

Рынок свободных агентов будет открыт с 20 ноября, команды смогут подписывать контракты с 22 ноября.