«Миннесота» может отстранить Гобера на один матч за удар партнера по команде

«Миннесота» может отстранить центрового Руди Гобера на один матч за то, что он ударил одноклубника Кайла Андерсона, сообщает ESPN.

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Орлеана» (113:108). Во время тайм-аута между игроками произошел спор, после чего Гобер нанес удар в грудь Андерсону. Баскетболистов развели в разные стороны. После произошедшего Гобера отправили домой.

Поздее Гобер принес извинения за свое поведение.

Во вторник, 11 апреля, «Миннесота» сыграет в матче первого раунда плей-ин с «Лейкерс».