Определились все участники плей-офф НБА

В Северной Америке завершился регулярный чемпионат НБА сезона-2022-23.

По его итогам в плей-офф в Восточной конференции встретятся:

«Филадельфия» (3) — Бруклин" (6);

«Кливленд» (4) — «Нью-Йорк» (5);

«Бостон» (2) — Майами" (7) / «Атланта» (8);

«Милуоки» (1) — «Майами» (7) / «Атланта» (8) / «Торонто» (9) / «Чикаго» (10).

В плей-офф на Западе встретятся:

«Финикс» (4) — «Клипперс» (5);

«Сакраменто» (3) — «Голден Стэйт» (6);

«Мемфис» (2) — «Лейкерс» (7) / «Миннесота» (8);

«Денвер» (1) — «Лейкерс» (7) / «Миннесота» (8) /"Новый Орлеан" (9) /"Оклахома" (10).

Плей-офф НБА стартует 15 апреля. 11-14 апреля пройдут матчи плей-ин.