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Сегодня, 06:42

«Миннесота» обыграла «Мемфис», «Чикаго» выиграл у «Атланты»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Чикаго» обыграла «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:108. В другой встрече «Миннесота» переиграла «Мемфис» — 119:114.

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Атланта» — 112:108 (24:19, 28:31, 30:32, 30:26)

Ч: Дерозан (37), Лавин (20), Досунму (12), Вучевич (12 + 10 подборов).

А: Богданович (27), Галлинари (26 + 10 подборов), Янг (14 + 11 передач), Капела (14 + 17 подборов).

«Миннесота» — «Мемфис» — 119:114 (21:31, 32:25, 31:27, 35:31)

Мин: Расселл (37), Таунс (22 + 11 подборов), Бизли (17).

Мем: Джарен Джексон (21 + 11 подборов), Уильямс (21), Морэнт (20).

БК Атланта Хокс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Чикаго Буллз
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