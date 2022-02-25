«Миннесота» обыграла «Мемфис», «Чикаго» выиграл у «Атланты»
«Чикаго» обыграла «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:108. В другой встрече «Миннесота» переиграла «Мемфис» — 119:114.
НБА
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Атланта» — 112:108 (24:19, 28:31, 30:32, 30:26)
Ч: Дерозан (37), Лавин (20), Досунму (12), Вучевич (12 + 10 подборов).
А: Богданович (27), Галлинари (26 + 10 подборов), Янг (14 + 11 передач), Капела (14 + 17 подборов).
«Миннесота» — «Мемфис» — 119:114 (21:31, 32:25, 31:27, 35:31)
Мин: Расселл (37), Таунс (22 + 11 подборов), Бизли (17).
Мем: Джарен Джексон (21 + 11 подборов), Уильямс (21), Морэнт (20).
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