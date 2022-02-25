«Бруклин» проиграл «Бостону», «Финикс» обыграл «Оклахому»

«Бруклин» на своем паркете проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:129. В другой встрече «Оклахома» потерпела поражение от «Финикса» — 104:124.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Бостон» — 106:129 (22:35, 30:32, 22:30, 32:32)

Бр: Сет Карри (22), Браун (15), Эдвардс (13).

Бос: Тейтум (30), Браун (18), Смарт (15).

«Оклахома-Сити» — «Финикс» — 104:124 (14:31, 31:17, 32:37, 27:39)

О: Гилджес-Александер (32), Гидди (15), Покушевски (13).

Ф: Букер (25 + 12 передач), Бриджес (21), К. Джонсон (21), Краудер (17).