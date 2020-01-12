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«Милуоки» обыграл «Портленд»

08:21
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«Милуоки» выиграл у «Портленда» (122:101) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Яннис Адетокумбо — 32 очка и 17 подборов. 30 очков набрал Крис Миддлтон. У «Портленда» 26 очков набрал Дэмиэн Лиллард.

«Милуоки» занимает первое место в Восточной конференции. «Портленд» идет десятым на Западе.

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Милуоки» — 101:122 (24:32, 31:32, 25:33, 21:25)

12 января.

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