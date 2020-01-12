«Милуоки» обыграл «Портленд»
08:21
«Милуоки» выиграл у «Портленда» (122:101) в матче регулярного чемпионата НБА.
В составе победителей самым результативным стал Яннис Адетокумбо — 32 очка и 17 подборов. 30 очков набрал Крис Миддлтон. У «Портленда» 26 очков набрал Дэмиэн Лиллард.
«Милуоки» занимает первое место в Восточной конференции. «Портленд» идет десятым на Западе.
НБА
Регулярный чемпионат
«Портленд» — «Милуоки» — 101:122 (24:32, 31:32, 25:33, 21:25)
12 января.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...