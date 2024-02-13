Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» победить «Вашингтон»

«Даллас» дома победил «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:104.

Разыгрывающий хозяев Лука Дончич стал самым результативным игроком встречи и сделал трипл-дабл — у словенца 26 очков, 11 подборов и 15 передач.

В параллельном матче «Хьюстон» выиграл у «Нью-Йорка» — 105:103.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Вашингтон» — 112:104 (26:22, 25:36, 27:30, 34:16)

Д: Дончич (26 + 11 подборов + 15 передач), Ирвинг (26), Гэффорд (16 + 17 подборов)

В: Авдия (26), Кузма (23), Джонс (14 + 16 передач)

13 февраля. Даллас. «American Airlines Center».

«Хьюстон» — «Нью-Йорк» — 105:103 (29:22, 28:21, 17:28, 31:32)

Х: Брукс (23), Смит-мл. (20), Холидей, Шенгюн (оба — 18)

Н: Брансон (27), Дивинченцо (23), Харт (17 + 11 подборов)

13 февраля. Хьюстон. «Toyota Center».