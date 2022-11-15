«Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио» с преимуществом в 37 очков
«Голден Стэйт» одержал разгромную победу над «Сан-Антонио» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 132:95.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Джордан Пул, набравший 36 очков.
«Голден Стэйт» занимает 11-е место в таблице Западной конференции, «Сан-Антонио» идет на 13-й строчке.
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«Голден Стэйт» — «Сан-Антонио» — 132:95 (33:26, 28:19, 38:23, 33:27)
Г: Пул (36), Лэмб (17), Карри (16)
С: Джонсон (15), Бэйтс-Диоп, Сохан (12)
15 ноября. Сан-Франциско. «Chase Center».
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