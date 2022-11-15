Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:22

«Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио» с преимуществом в 37 очков

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Голден Стэйт» одержал разгромную победу над «Сан-Антонио» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 132:95.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Джордан Пул, набравший 36 очков.

«Голден Стэйт» занимает 11-е место в таблице Западной конференции, «Сан-Антонио» идет на 13-й строчке.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Сан-Антонио» — 132:95 (33:26, 28:19, 38:23, 33:27)

Г: Пул (36), Лэмб (17), Карри (16)

С: Джонсон (15), Бэйтс-Диоп, Сохан (12)

15 ноября. Сан-Франциско. «Chase Center».

БК Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Антонио Спёрс
0
Читайте также
«Головин — творческая отдушина в «Монако». Что пишут во Франции про российского полузащитника
«Сент-Луис» обыграл «Колорадо» в матче НХЛ, форвард Бучневич отдал две передачи
Генассамблея ООН проголосовала за проект резолюции о выплате Россией репараций Украине
Politico: заявление генерала Пентагона Милли о переговорах с Россией разгневало Киев
Путин подписал указ о службе иностранных граждан в российских Вооруженных силах
AP опубликовало фото привязанных к фонарным столбам жителей Херсона после прихода ВСУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

27 очков Адетокунбо не спасли «Милуоки» от поражения в матче с «Аталантой»

«Голден Стэйт» отправят второй номер драфта НБА-2020 Уайзмена в Лигу развития
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости